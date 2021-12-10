瑞芳高工跨科蹦火花 設計提袋添礦工便當風味

新北市立瑞芳高工餐飲服務科學生為猴硐礦工文史館的礦工爺爺、奶奶們製作「礦工便當」，除餐飲服務科的同學負責製作便當菜外，更結合了室內空間設計科設計提袋，以「貓」及「礦車」等在地意象作為主題，圖像兼有活潑可愛、雅致大方十分吸睛。

剛滿18歲的女孩就讀瑞芳高工名叫葉真希，才剛獲得110年全國工科技藝競賽金手獎第二名的殊榮，這次她也投身為學校的礦工便當，認真手繪設計圖，筆觸和技巧都相當成熟。

葉真希除了在室內設計專業領域表現優異外，平面設計作品也相當成熟，此次發揮出個人設計專業為產品「礦工便當」設計提袋，使便當整體質感呈現精美又具礦鄉元素成果令人驚豔。

瑞芳高工校長潘泰伸表示，藉由創新加速器計畫能讓各領域學生達到「學用合一、務實致用」的境界，以餐飲產出「礦工便當」傳達延續創新文化的特色，以設計技法加深烙印厚植文化的美感意涵，這是件非常難能可貴且有意義的事，更期望普教生與特教生能彼此合作、展現專業，真正落實融合教育的精神。