石門區新住民搓湯圓 感受台灣冬至歡樂氣氛

觀天下 / 記者廖品涵／石門報導
石門新住民關懷協會一起來為新住民朋友舉辦冬至搓湯圓活動，感受台灣過冬至的歡樂氣氛。 圖／紅樹林有線電視提供
石門新住民關懷協會一起來為新住民朋友舉辦冬至搓湯圓活動，感受台灣過冬至的歡樂氣氛。 圖／紅樹林有線電視提供

為讓遠嫁台灣的新住民朋友，能夠融入當地與大家一起過佳節，石門區公所特別在今年冬至之前，邀請石門新住民關懷協會一起來為新住民朋友舉辦冬至搓湯圓活動，希望透過動手與來自不同國家的姐妹們一起同樂，感受台灣過冬至的歡樂氣氛。

石門區長林俊宏說，在台灣的冬至佳節，傳統上家家戶戶都會品嚐湯圓或是冬至圓，而這次區公所以及石門新住民關懷協會為新住民準備的是紅、白湯圓，大家圍著長桌一齊將粉團搓圓，還有分享自己家鄉的湯圓是什麼樣貌與滋味。

石門新住民關懷協會理事長賴江美足說，期待透過這場別具意義的搓湯圓活動，讓這群遠嫁他鄉的新住民姐妹們，能夠對台灣傳統節日有更深入的認識與了解，更彼此交流自家家鄉文化，成為彼此的生活支持，交到同是離鄉背井的朋友，一起融入在台灣的新生活。

新住民 石門 湯圓

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