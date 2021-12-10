聽新聞
test
0:00 / 0:00
雙溪公所line貼圖有創意 讓防疫貼近生活
雙溪區公所舉行辦防災LINE貼圖創意設計競賽，透過創作過程，強化防災教育，激發學生創作能力，期達到防災教育與宣導合一之目的，目前得獎作品出爐，也上架到貼圖商店供民眾下載使用，同時在公所各角落都可以看到，民眾可以前往欣賞學生的創意表現。
雙溪區長藍瑞珉說，日常生活中使用率最高的社群軟體line，因為還有各式貼圖可以展現深受民眾喜愛，也因此今年雙溪區公所以「防災教育與觀念」為主題，邀請學生自由發揮設計line貼圖，日前徵選結果出爐，現在得獎的貼圖組也上架到貼圖商店供民眾下載使用。
像是勤洗手，口罩戴好戴滿，保持社交距離等可愛又貼近防疫生活的貼圖，另外還有防災教育觀念的宣導貼圖，在在都展現出學生的創意發想，參賽作品呈現之表情、訊息及圖案需淺顯易懂，將日常生活發揮聯想融入作品並以電腦繪圖方式設計LINE貼圖。
雙溪區公所日前舉行辦防災LINE貼圖創意設計競賽，透過創作過程，強化防災教育，激發學生創作能力，期達到防災教育與宣導合一之目的，藉以推廣全民防災之觀念，目前得獎作品在公所各角落都可以看到，民眾可以前往一同欣賞學生的創意表現。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言