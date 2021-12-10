雙溪公所line貼圖有創意 讓防疫貼近生活

雙溪區公所舉行辦防災LINE貼圖創意設計競賽，透過創作過程，強化防災教育，激發學生創作能力，期達到防災教育與宣導合一之目的，目前得獎作品出爐，也上架到貼圖商店供民眾下載使用，同時在公所各角落都可以看到，民眾可以前往欣賞學生的創意表現。

雙溪區長藍瑞珉說，日常生活中使用率最高的社群軟體line，因為還有各式貼圖可以展現深受民眾喜愛，也因此今年雙溪區公所以「防災教育與觀念」為主題，邀請學生自由發揮設計line貼圖，日前徵選結果出爐，現在得獎的貼圖組也上架到貼圖商店供民眾下載使用。

像是勤洗手，口罩戴好戴滿，保持社交距離等可愛又貼近防疫生活的貼圖，另外還有防災教育觀念的宣導貼圖，在在都展現出學生的創意發想，參賽作品呈現之表情、訊息及圖案需淺顯易懂，將日常生活發揮聯想融入作品並以電腦繪圖方式設計LINE貼圖。

雙溪區公所日前舉行辦防災LINE貼圖創意設計競賽，透過創作過程，強化防災教育，激發學生創作能力，期達到防災教育與宣導合一之目的，藉以推廣全民防災之觀念，目前得獎作品在公所各角落都可以看到，民眾可以前往一同欣賞學生的創意表現。