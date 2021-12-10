給行人安全通行 汐止山光、樟樹二路口設人行道

觀天下 / 記者李嘉文／汐止報導
汐止區山光路和樟樹二路口危險多，新北市議員張錦豪會勘，要增設人行道和斑馬線，給行人安全的通行環境。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區山光路和樟樹二路口危險多，新北市議員張錦豪會勘，要增設人行道和斑馬線，給行人安全的通行環境。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區山光路和樟樹二路口由於沒有設置斑馬線，民眾要前往原住民公園都得穿越馬路，一旁的公車候車亭也沒有人行道，民眾下車後，行走在馬路上也很危險，新北市議員張錦豪今(10)日就邀集相關單位會勘，要增設人行道和斑馬線，給行人安全的通行環境。

山光路和樟樹二路口，之前議員張錦豪協助爭取了候車亭，可是附近社區民眾上下車後沒有人行步道，得行走在馬路上很不方便也危險，民眾要到旁邊的原住民公園也沒有斑馬線可通過，一樣得穿越馬路，所以今天市議員張錦豪就邀集相關單位會勘，尋求改善辦法。

市議員張錦豪表示，山光路和樟樹二路口有一處原住民公園，是很多民眾遊玩和休憩的場所，將會在路口繪製斑馬線，讓行人方便行走，另外從山光社區的公車候車亭一直到涵洞口將會施做人行道，由於路旁是排水溝，將會在排水溝上加蓋進行施做，要讓民眾走得更安全，整體施做預計明年中以前會完成。

山光里長陳永松表示，附近社區越來越多人居住，由於路口車輛蠻多的，民眾不論要到公園、往涵洞或是去公車候車亭，行走上會有安全的疑慮，所以希望能夠設置斑馬線和人行道。

山光路和樟樹二路口的斑馬線和人行道設置，預計在明年中以前會完成，到時候將可提供附近越來越多的居住民眾，一個更安全友善的通行空間。

人行道 原住民 公車

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