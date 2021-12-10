瑞芳東和河岸步道重鋪 民眾更安全、好行

瑞芳東和里河岸步道年久失修，常有人在此摔倒，因此里長反映相關單位修繕，近日進行刨除重鋪，昨(9)日東和里長周樹木及新北市議員林裔綺就到現場關心施工進度，希望完工後讓民眾更好行。

東和里長周樹木說，位在瑞芳區東和里活動中心旁的河岸步道，是社區居民及運動健走民眾的必經之路，每天往來的民眾非常多，但因為步道已經年久失修，路面崎嶇不平，常有人在這路段踉蹌或是跌倒，讓民眾是抱怨連連。

經過東和里長周樹木多次反映，區公所目前也進行發包施工，里長就和議員到現場關心施工進度，因天氣好轉，已經開始灌漿作業，預計年底可以完工。

市議員林裔綺也表示，東和里河岸步道需要改善的路段長度約350公尺，須分兩期來施作，總經費五百萬，這次先從活動中心到抽水站約160公尺先行鋪設，預計採用押花地坪路面，期待完工後讓民眾更好行，也提升市容景觀。