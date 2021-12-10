紀念消失「萬新鐵路」 新店文史館重現火車場景

新北市立圖書館新店分館為了紀念已經消失的萬新鐵路，在萬新鐵路建造滿百年之際，特別舉辦「百年軌跡_萬新鐵路紀念特展」，今(10)日正式開展，打造當時的舊款火車、鐵道、車站及周遭模型場景，還邀請當年擔任司機員分享當年工作的情形。

萬新鐵路建造於1921年，路線從萬華沿著羅斯福路到公館、景美一帶，再到新店。然而在1950年代北新公路完工之後，乘客量急速下降，萬新鐵路從1960年代起陸續停運並拆除各路段，最後在1965年正式停止營運。

「百年軌跡_萬新鐵路紀念特展」以舊時萬新鐵路沿線11個車站的路線，利用現今地景樣貌搭配老照片及地圖，展現古今的時代場景；同時還同步建置3D環景掃描展示系統，透過網址就可以在遠地同步觀展；

另外也設置數位資料庫，架構當時車站及其相關文史景物。更別出心裁規劃「跑火車」活動，邀請手工火車的達人楊振榮先生量身打造當時的舊款火車、鐵道、車站及周遭造景，展現台灣舊時鐵道的回憶。

新北市立圖書館新店分館主任梁敬賢表示，萬新鐵路新店線走過百年風華，卻有很多人不知道當時盛極一時的景況，因此期盼透過舊照片、導覽與重現火車運行場景，引領民眾重回百年時光，紀錄新店的百年軌道風情。