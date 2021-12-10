雙城論壇後 北投、上海徐匯區政視訊交流今登場

2021台北上海城市論壇12月1日在晶華酒店採視訊方式舉辦，圓滿落幕。台北市北投區與上海市徐匯區，這兩個姊妹區也在今天下午分別在北投會館及上海氣象博物館舉辦區政視訊文化交流活動，並以無圍牆博物館概念，介紹北投區與徐匯區兩地的老建築文旅特色進行交流。

雙城論壇12年來共簽屬39項交流合作備忘錄，台北市12個行政區，也分別與上海市12個市轄區簽屬「區政合作備忘錄」。議員潘懷宗指出，提到無圍牆博物館、老房子復甦，就不免想到北投的「中心新村」，目前是全台唯一擁有溫泉的眷村，當時為了保存在地文化，自己也曾爭取眷村文化保存。

潘懷宗指出，整個北投區，以中心新村這個地標開始，再連結北投文物館、北投溫泉博物館等著名觀光景點，更能引領外來人士深入體會北投特有的風土民情。

這次交流活動，除了潘懷宗，還有台灣旅遊交流協會理事長賴瑟珍，台北市溫泉協會理事長周水美，北投文物館副館長洪侃及北投區多位里長。

徐匯區出席者則包含上海市台辦副主任李驍東、徐匯區委常委秦麗萍、上海市台辦聯絡處處長徐晧、區台辦主任時鈺，以及市台辦、區文旅局、文旅協會、台青等相關人員。

潘懷宗說，「雙城論壇」的定位為「府級」交流，著重在市政業務處理上，而區政間交流則是往下延伸，更加貼近一般民眾的生活，有利兩岸民眾感情的流通。北投區與徐匯區早在2012年時就已經互相締結為姊妹區，互動頻繁，這兩年雖礙於疫情，無法實地互訪，但仍以視訊方式舉行，就是希望能以正面的交流方式，增進感情。