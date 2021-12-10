快訊

捲入潤寅詐貸案害銀行損失1億 合庫前董座廖燦昌遭搜索

P3前實驗室人員染疫原因？中研院長這樣說

雙城論壇後 北投、上海徐匯區政視訊交流今登場

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
雙城論壇後，北投、上海徐匯區政視訊交流今天舉行。圖／議員潘懷宗提供
雙城論壇後，北投、上海徐匯區政視訊交流今天舉行。圖／議員潘懷宗提供

2021台北上海城市論壇12月1日在晶華酒店採視訊方式舉辦，圓滿落幕。台北市北投區與上海市徐匯區，這兩個姊妹區也在今天下午分別在北投會館及上海氣象博物館舉辦區政視訊文化交流活動，並以無圍牆博物館概念，介紹北投區與徐匯區兩地的老建築文旅特色進行交流。

雙城論壇12年來共簽屬39項交流合作備忘錄，台北市12個行政區，也分別與上海市12個市轄區簽屬「區政合作備忘錄」。議員潘懷宗指出，提到無圍牆博物館、老房子復甦，就不免想到北投的「中心新村」，目前是全台唯一擁有溫泉的眷村，當時為了保存在地文化，自己也曾爭取眷村文化保存。

潘懷宗指出，整個北投區，以中心新村這個地標開始，再連結北投文物館、北投溫泉博物館等著名觀光景點，更能引領外來人士深入體會北投特有的風土民情。

這次交流活動，除了潘懷宗，還有台灣旅遊交流協會理事長賴瑟珍，台北市溫泉協會理事長周水美，北投文物館副館長洪侃及北投區多位里長。

徐匯區出席者則包含上海市台辦副主任李驍東、徐匯區委常委秦麗萍、上海市台辦聯絡處處長徐晧、區台辦主任時鈺，以及市台辦、區文旅局、文旅協會、台青等相關人員。

潘懷宗說，「雙城論壇」的定位為「府級」交流，著重在市政業務處理上，而區政間交流則是往下延伸，更加貼近一般民眾的生活，有利兩岸民眾感情的流通。北投區與徐匯區早在2012年時就已經互相締結為姊妹區，互動頻繁，這兩年雖礙於疫情，無法實地互訪，但仍以視訊方式舉行，就是希望能以正面的交流方式，增進感情。

北投 上海 北市

延伸閱讀

北市校園飲水機使用近20年共89台 80台在永安國小

禁菸區只管到高中以下 北市495所私幼師生恐吸二手菸

柯文哲強力反酒駕 潘懷宗轟五大局處酒駕豬隊友多

北市敬老卡今嗶儲值金 長輩嗶無1500元、系統卡狀況多

相關新聞

新北跨年煙火曝光！ 13分14秒打造浪漫跨年夜

時間即將接近2022，新北市府今年推出跨河煙火秀活動「光耀新北-1314就愛你」，將於12月31日當天晚上將在淡水漁人碼...

男童斷指濺血 旋轉木馬悄悄撤了

新北市歡樂耶誕城正如火如荼進行中，許多家長帶著孩童到新板特區遊玩，前天下午4時許，一名7歲外籍孩童，在耶誕城外的麗寶百貨...

台北市無現金支付民調 五成三仍習慣使用現金

根據台北市政府研考會的民意調查，若可選擇下，有五成三受訪者購物時優先以現金付款，二成七刷信用卡，一成三為手機支付，包含電...

雙溪公所line貼圖有創意 讓防疫貼近生活

雙溪區公所舉行辦防災LINE貼圖創意設計競賽，透過創作過程，強化防災教育，激發學生創作能力，期達到防災教育與宣導合一之目的，目前得獎作品出爐，也上架到貼圖商店供民眾下載使用，同時在公所各角落都可以看到，民眾可以前往欣賞學生的創意表現。

紀念消失「萬新鐵路」 新店文史館重現火車場景

新北市立圖書館新店分館為了紀念已經消失的萬新鐵路，在萬新鐵路建造滿百年之際，特別舉辦「百年軌跡_萬新鐵路紀念特展」，今(10)日正式開展，打造當時的舊款火車、鐵道、車站及周遭模型場景，還邀請當年擔任司機員分享當年工作的情形。

北市消防局防災月曆充滿童心 可樂王等多名插畫家繪製

台北市消防局推出明年度防災月曆，邀可樂王、安維馨、林家棟、兩宛插畫實驗室、Marcomics及Ivy Design等知名...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。