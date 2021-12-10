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新北檢測11款抗菌布口罩 2件不符抗菌標準下架

中央社 / 新北10日電

口罩成民眾生活日常，新北市政府今天公布11款宣稱抗菌功能布質口罩檢測結果，其中2款不符合國家抗菌標準已要求下架，另8件標示不符規定，都將由業者所在地管轄單位查處。

新北市政府法制局消費者保護官室今天上午召開記者會，消保官周繼雄指出，市面上宣稱有附加抗菌功能的布口罩推陳出新，但各品牌抗菌布口罩的價格差距頗大。

周繼雄說，為保護消費者安全權益，委託全國公證檢驗股份有限公司檢測市售11款抗菌布口罩，結果顯示11件樣品的甲醛及可遷移螢光劑檢測皆符合標準。

不過，周繼雄指出，其中2件樣品不符合國家抗菌標準，甚至檢測出的肺炎桿菌數沒有顯著減少，抗菌效果令人存疑，已請抗菌檢測不符合的製造廠商先行下架。

周繼雄表示，另有8件樣品標示不符合規定，包括無標示生產國別、尺寸或尺碼、纖維成分或填充物成分及洗燙處理方法等。

對於本次抗菌性檢驗結果，周繼雄說，將由新北市政府經濟發展局或移請業者所在地其他縣市政府，依據商品標示法及相關規定進行查處輔導改正。

口罩 甲醛

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