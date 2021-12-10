台北市無現金支付民調 五成三仍習慣使用現金

根據台北市政府研考會的民意調查，若可選擇下，有五成三受訪者購物時優先以現金付款，二成七刷信用卡，一成三為手機支付，包含電子支付、第三方支付及行動支付，6%使用電子票證，合計四成六優先使用無現金，五成三仍習慣使用現金。

研考會指出，這次調查在全體1003位受訪者中，八成五擁有無現金支付帳戶或卡片，一成五都沒有。在848位持有無現金支付工具者中，九成四過去一年有使用經驗，約佔全體1,003人的79%；在複選的情形下，以信用卡使用比例八成三為最高。在各類消費場所願意使用無現金之比例約在六成以上，夜市、傳統市場等則不到一成。

另外，799位過去一年使用過無現金支付之受訪者中，合計四成七每周使用，二成一表示不一定、看情形；約三成使用者過去一個月一般交易金額在500元以下，合計四成八在1000元以下；四成七表示交易時使用無現金比例較多，四成一仍以現金較多。

研考會表示，對於在市府活動使用無現金支付使用經驗及未來意願，全體受訪者中，約一成三有使用無現金經驗，一成五沒有，另外七成為沒參加過市府活動；而六成二未來可能會使用，二成八可能不會使用。

至於參加過但未使用以及未來不會使用的原因，在選項複選下，皆以不習慣(35%、48%)、就是喜歡用現金(22%、31%)為比例最高前兩項，目前未使用另一項主要原因為活動沒有提供對應的支付平台(17%)。

研考會的調查是在110年10月25日至28日晚間進行，成功訪問18歲以上台北市民1003人，981人拒訪，在95%信心水準下，抽樣誤差在正負3.09個百分點以內，調查方式以台北市住宅電話為母體，作系統加尾數2碼隨機代換電話抽樣調查，以性別、年齡及戶籍地作為加權變數進行樣本加權。