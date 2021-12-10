新北跨年煙火曝光！ 13分14秒打造浪漫跨年夜

時間即將接近2022，新北市府今年推出跨河煙火秀活動「光耀新北-1314就愛你」，將於12月31日當天晚上將在淡水漁人碼頭施放長達13分14秒煙火，並搭配情侶套餐、旅館住宿券，讓民眾度過幸福又浪漫的跨年夜。

新北市文化局以「情人浪漫」、「親子溫馨」、「文青知性」三大主題規劃淡水遊程，推出好康抽獎大方送，帶領民眾走訪淡水古蹟、品嚐特色餐館，免費體驗淡水藝文特色。

文化局長龔雅雯表示，今年12月31日淡水漁人碼頭跨年活動，除跨河煙火、冬日暖心市集及紙風車劇團演出外，並規劃三大主題淡水2天1夜遊程，免費票券抽獎活動包括五星級飯店、露營區住宿券及八里、淡水特色餐廳餐券、淡水古蹟票券等。

「情人浪漫」主題遊程「走進淡水戀愛巷情侶二日遊」，安排提供2200元水岸餐廳情侶雙人套餐，民眾享受美食之餘能欣賞淡水河岸美景，並加碼贈送價值7500元漁人碼頭福容大飯店住宿券。

「親子溫馨」主題遊程「大手牽小手，淡水探險二日遊」，則推薦漫步「光映淡水」水岸光影廊道欣賞5組光影裝置、體驗淡水山河古蹟沉浸式劇場，提供2000元淡水河岸美景義式餐廳餐券、以及野遊彩繪天空8000元野炊露營券。

「文青知性」主題遊程「尋訪淡水古城，文青小旅行二日遊」提供河畔秘境慵懶系咖啡廳餐券，民眾享受港邊美味輕食與濃郁咖啡香，更有1500元淡水伴手禮，趣味與法國優雅風的「雪文洋行香皂禮盒」。

跨年活動將於12月31日下午3時起，在漁人碼頭觀海廣場展開，當晚有紙風車劇團帶來歌舞音樂劇碼，以及長達13分14秒跨河煙火秀，以精采、充實藝文活動度過2021最後一天。