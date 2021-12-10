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男童斷指濺血 旋轉木馬悄悄撤了
新北市歡樂耶誕城正如火如荼進行中，許多家長帶著孩童到新板特區遊玩，前天下午4時許，一名7歲外籍孩童，在耶誕城外的麗寶百貨戶外廣場，搭乘遊樂設施旋轉木馬，不慎手指被夾入鐵鍊當中造成斷指，事發後新北市經發局下令停止營運，目前旋轉木馬也已經被悄悄撤走。
設施所屬的動力育樂公司，今年11月6日至明年2月底承租麗寶百貨西側戶外空間、設置5組戶外收費的遊樂設施，目前除旋轉木馬被撤走，其餘4座遊樂設施也暫停營運。
新北市經發局表示，動力育樂公司若重新提出申請設置臨時性遊樂設施，將要求該公司針對此次意外事故提出檢討報告及改善方式，並依「充氣式遊樂設施及非固定式機械遊樂設施安全管理規範」嚴格審核，以維使用者安全。
麗寶百貨則發聲明表示，事發時男童突然站起，工作人員見狀阻止，但來不及制止孩童手指就被夾入鐵鏈。工作人員緊急暫停設施並協助急救止血，現場主管陪同將傷者送醫。麗寶百貨要求設施承租廠商停業並進行全面檢討，確認現場安全警告標示及處理流程，並妥善協助傷者後續保險及醫療事宜。
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