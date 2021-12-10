快訊

捲入潤寅詐貸案害銀行損失1億 合庫前董座廖燦昌遭搜索

P3前實驗室人員染疫原因？中研院長這樣說

聽新聞
test
0:00 / 0:00

男童斷指濺血 旋轉木馬悄悄撤了

聯合報 / 記者李定宇／新北即時報導
旋轉木馬已撤走。記者李定宇／攝影
旋轉木馬已撤走。記者李定宇／攝影

新北市歡樂耶誕城正如火如荼進行中，許多家長帶著孩童到新板特區遊玩，前天下午4時許，一名7歲外籍孩童，在耶誕城外的麗寶百貨戶外廣場，搭乘遊樂設施旋轉木馬，不慎手指被夾入鐵鍊當中造成斷指，事發後新北市經發局下令停止營運，目前旋轉木馬也已經被悄悄撤走。

設施所屬的動力育樂公司，今年11月6日至明年2月底承租麗寶百貨西側戶外空間、設置5組戶外收費的遊樂設施，目前除旋轉木馬被撤走，其餘4座遊樂設施也暫停營運。

新北市經發局表示，動力育樂公司若重新提出申請設置臨時性遊樂設施，將要求該公司針對此次意外事故提出檢討報告及改善方式，並依「充氣式遊樂設施及非固定式機械遊樂設施安全管理規範」嚴格審核，以維使用者安全。

麗寶百貨則發聲明表示，事發時男童突然站起，工作人員見狀阻止，但來不及制止孩童手指就被夾入鐵鏈。工作人員緊急暫停設施並協助急救止血，現場主管陪同將傷者送醫。麗寶百貨要求設施承租廠商停業並進行全面檢討，確認現場安全警告標示及處理流程，並妥善協助傷者後續保險及醫療事宜。

事發後遊樂設施皆暫停營運。記者李定宇／攝影
事發後遊樂設施皆暫停營運。記者李定宇／攝影
其餘遊樂設施目前皆停止營運。記者李定宇／攝影
其餘遊樂設施目前皆停止營運。記者李定宇／攝影

延伸閱讀

旋轉木馬夾斷男童手指 新北令業者停止營業

獨／新北某百貨前旋轉木馬 5歲外籍男童斷指濺血

麗寶天空之夢摩天輪 12月18日限定開放毛孩體驗

影／2男爭風吃醋討1女歡欣 KTV包廂外持彈簧刀濺血

相關新聞

新北跨年煙火曝光！ 13分14秒打造浪漫跨年夜

時間即將接近2022，新北市府今年推出跨河煙火秀活動「光耀新北-1314就愛你」，將於12月31日當天晚上將在淡水漁人碼...

男童斷指濺血 旋轉木馬悄悄撤了

新北市歡樂耶誕城正如火如荼進行中，許多家長帶著孩童到新板特區遊玩，前天下午4時許，一名7歲外籍孩童，在耶誕城外的麗寶百貨...

台北市無現金支付民調 五成三仍習慣使用現金

根據台北市政府研考會的民意調查，若可選擇下，有五成三受訪者購物時優先以現金付款，二成七刷信用卡，一成三為手機支付，包含電...

雙溪公所line貼圖有創意 讓防疫貼近生活

雙溪區公所舉行辦防災LINE貼圖創意設計競賽，透過創作過程，強化防災教育，激發學生創作能力，期達到防災教育與宣導合一之目的，目前得獎作品出爐，也上架到貼圖商店供民眾下載使用，同時在公所各角落都可以看到，民眾可以前往欣賞學生的創意表現。

紀念消失「萬新鐵路」 新店文史館重現火車場景

新北市立圖書館新店分館為了紀念已經消失的萬新鐵路，在萬新鐵路建造滿百年之際，特別舉辦「百年軌跡_萬新鐵路紀念特展」，今(10)日正式開展，打造當時的舊款火車、鐵道、車站及周遭模型場景，還邀請當年擔任司機員分享當年工作的情形。

北市消防局防災月曆充滿童心 可樂王等多名插畫家繪製

台北市消防局推出明年度防災月曆，邀可樂王、安維馨、林家棟、兩宛插畫實驗室、Marcomics及Ivy Design等知名...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。