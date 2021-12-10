北市消防111年防災月曆變童趣 電子版免費下載
台北市消防局今天表示，邀請多名插畫家繪製民國111年防災月曆，讓防災議題變童趣，紙本版只送不賣，可至臉書參加抽獎活動，限量500份，電子版在官網免費提供下載。
台北市政府消防局上午在防災科學教育館舉辦發表會，宣布民國111年防災月曆正式登場。消防局提供新聞資料指出，防災月曆是由可樂王等台灣知名插畫家共同繪製，重新詮釋災害預防、臨災應變等防災議題，盼以臨場寫實圖像，傳達精彩防災故事。
北市消防局表示，防災月曆只送不賣，民眾從今天中午起至14日中午止，到消防局臉書（Facebook）粉絲專頁參加抽獎活動，有機會獲得紙本月曆1份，數量500份，送完為止，若反應熱烈，將評估加印月曆，電子版防災月曆可至官方網站下載。
北市消防局指出，民眾只要掃瞄月曆內QR Code，將有插畫解說影片，可清楚了解藝術家想傳達防災知識；防災月曆即日起將在防災科學教育館同步展出，現場可和月曆裡插畫人物立牌拍照、打卡。
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