快訊

捲入潤寅詐貸案害銀行損失1億 合庫前董座廖燦昌遭搜索

P3前實驗室人員染疫原因？中研院長這樣說

北市消防111年防災月曆變童趣 電子版免費下載

中央社 / 台北10日電

北市消防局今天表示，邀請多名插畫家繪製民國111年防災月曆，讓防災議題變童趣，紙本版只送不賣，可至臉書參加抽獎活動，限量500份，電子版在官網免費提供下載。

台北市政府消防局上午在防災科學教育館舉辦發表會，宣布民國111年防災月曆正式登場。消防局提供新聞資料指出，防災月曆是由可樂王等台灣知名插畫家共同繪製，重新詮釋災害預防、臨災應變等防災議題，盼以臨場寫實圖像，傳達精彩防災故事。

北市消防局表示，防災月曆只送不賣，民眾從今天中午起至14日中午止，到消防局臉書（Facebook）粉絲專頁參加抽獎活動，有機會獲得紙本月曆1份，數量500份，送完為止，若反應熱烈，將評估加印月曆，電子版防災月曆可至官方網站下載。

北市消防局指出，民眾只要掃瞄月曆內QR Code，將有插畫解說影片，可清楚了解藝術家想傳達防災知識；防災月曆即日起將在防災科學教育館同步展出，現場可和月曆裡插畫人物立牌拍照、打卡。

月曆 北市 插畫家

延伸閱讀

國軍新年度形象月曆標註抗日保台戰役史 凸顯南沙主權

新竹市推出浪浪月曆 宣導領養代替購買

捐發票兌換限量月曆 2022年竹市療癒系浪浪月曆登場

新北月曆「12少」 10顆廢電池免費換

相關新聞

新北跨年煙火曝光！ 13分14秒打造浪漫跨年夜

時間即將接近2022，新北市府今年推出跨河煙火秀活動「光耀新北-1314就愛你」，將於12月31日當天晚上將在淡水漁人碼...

男童斷指濺血 旋轉木馬悄悄撤了

新北市歡樂耶誕城正如火如荼進行中，許多家長帶著孩童到新板特區遊玩，前天下午4時許，一名7歲外籍孩童，在耶誕城外的麗寶百貨...

台北市無現金支付民調 五成三仍習慣使用現金

根據台北市政府研考會的民意調查，若可選擇下，有五成三受訪者購物時優先以現金付款，二成七刷信用卡，一成三為手機支付，包含電...

雙溪公所line貼圖有創意 讓防疫貼近生活

雙溪區公所舉行辦防災LINE貼圖創意設計競賽，透過創作過程，強化防災教育，激發學生創作能力，期達到防災教育與宣導合一之目的，目前得獎作品出爐，也上架到貼圖商店供民眾下載使用，同時在公所各角落都可以看到，民眾可以前往欣賞學生的創意表現。

紀念消失「萬新鐵路」 新店文史館重現火車場景

新北市立圖書館新店分館為了紀念已經消失的萬新鐵路，在萬新鐵路建造滿百年之際，特別舉辦「百年軌跡_萬新鐵路紀念特展」，今(10)日正式開展，打造當時的舊款火車、鐵道、車站及周遭模型場景，還邀請當年擔任司機員分享當年工作的情形。

北市消防局防災月曆充滿童心 可樂王等多名插畫家繪製

台北市消防局推出明年度防災月曆，邀可樂王、安維馨、林家棟、兩宛插畫實驗室、Marcomics及Ivy Design等知名...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。