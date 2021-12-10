新莊輔大商圈建國一路平面停車場 下周三起試營運

新莊區建國一路平面停車場將自12月15日中午12時起開放免費停車，並於明（111）年元旦起正式營運，計有95格汽車停車位及50格機車停車位，民眾可多加利用。新北市交通局補充，明年完工的停車場包含三重興穀國小停車場、板橋新埔國小停車場及新莊運動公園地下停車場。

交通局停車管理科科長蔡柏坤指出，建國一路平面停車場位處建國一路與建國二路交叉口，周邊多為老舊社區，另有倉儲業、建材業及汽車保養廠等產業群聚，又鄰近新泰醫院、輔大商圈、輔大捷運站及知名美式賣場，商業活動頻繁，停車需求強烈，交通局和養工處合作活化閒置土地，闢建平面停車場，以紓解當地停車需求。

蔡柏坤表示，該停車場計有95格汽車停車位及50格機車停車位，場內建置車牌辨識進出場停管系統，並設有監視器、遠端監控及人員巡更值勤等安全措施，場內照明均使用LED燈具，提供智慧、安全又環保的停車服務。

交通局表示，新莊建國一路平面停車場將自下周三（15日）中午12時起試營運至12月底，開放免費停車，明年元旦零時起正式營運，費率為汽車臨停每小時20元，月票3600元；機車臨停每次10元，月票200元，歡迎民眾多加利用。