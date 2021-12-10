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P3前實驗室人員染疫原因？中研院長這樣說

P3實驗室染疫 侯友宜：必要時耶誕城限縮規模

中央社 / 新北10日電

中研院P3實驗室人員染疫，新北市政府表示，歡樂耶誕城的大型活動仍持續舉行，呼籲參加民眾嚴守防疫規定，並隨時因應疫情變化彈性調整，如果有必要將限縮舉辦規模。

針對P3實驗室人員染疫，確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），市長侯友宜、衛生局長陳潤秋今天上午舉行疫情說明會，觀光旅遊局長蔣志薇也與會。

位於市府市民廣場前的歡樂耶誕城活動，11日、12日將舉辦巨星耶誕演唱會，侯友宜呼籲民眾，如果屬於居家隔離、檢疫、自主健康管理對象，務必停留在家裡不要參加活動，如有症狀也請就醫。

侯友宜表示，「這一點注意事項很重要，要求並拜託大家務必遵守。」他說，會場也會嚴守防疫規定，實施實聯制、量體溫、消毒等。耶誕城人潮多，民眾在會場內不得飲食，若有飲食需求需要到飲食專區，參加民眾需全程佩戴口罩、採取最嚴格標準守住疫情。

侯友宜強調，歡樂耶誕城活動將隨接觸者、居家隔離者的PCR檢測結果，滾動檢討，隨疫情變化調整，並充分掌握疫情，如果有必要時會限縮活動規模，以防疫為優先，在健康安全無虞環境下，才能舉辦大型活動。

疫情 侯友宜

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