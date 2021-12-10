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北市府打疫苗啓動第三劑 柯文哲：自己造冊打好打滿
中研院南港P3實驗室女研究員確診，足跡在雙北市，35天本土加零破功，台北市長柯文哲上午舉行防疫記者會指出，北市府打疫苗啓動第三劑，各醫院該打第三劑的全部打滿，公家機關從警消、環保，自己造冊處理，原則上把疫苗打好打滿。
柯文哲說，市府啓動第三劑疫苗，台北市38家醫院，醫院負責人要去處理，醫院該打第三劑的全部打滿，公家機關 從警、消、環保人員，自己造冊處理，原則上把疫苗打好打滿，萬一有突破性感染，至少不會爆發。
柯文哲說，台北市目前打兩劑的有60%，局面和6個月前不一樣，如果6個月前，「這一案例就慘了」，第二劑打滿 有六成，就有相當程度的保護力，大家不必太恐慌，不過還是利用這機會呼籲，疫苗該打還是要打，特別是老年人 ，雖然有副作用，但染疫70歲以上死亡率22%，打疫苗再怎麼打，死亡率不會22%，該打還是要去打。
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