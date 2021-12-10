市地重劃發補償費 他扮演溝通橋樑獲地政士獎

新北市府於今上午舉行110年度績優地政單位暨人員表揚大會，由侯友宜親自頒獎，表揚協助推動為民服務及對地政工作助益良多的地政從業人員、基層地政單位與志工。其中塭仔圳市地重劃協助發放補償費的地政士，成功扮演市府與民眾間溝通橋樑，獲績優地政士獎項。

獲選績優地政士的洪士揚執業逾25年，憑藉專業知識及豐碩的經驗，協助民眾解決不動產糾紛，推動政府政策並擔任公會及政府機關講師，知識共享經驗傳承。另外，協助新北市政府推動「新、泰塭仔圳市地重劃區」發放補償費作業、「五股垃圾山試辦計畫」輔導地主用地開發及都市更新老屋重建工作，成功扮演民眾與公務機關間的橋樑。

另位獲選的江世榮地政士積極為地政事務所提供的服務提出改善建言，更配合新北市地政局宣導實價登錄2.0新制，至各地政事務所進行業務推廣，獲得良好成效。優良不動產估價師張瑜晏女士，積極參與估價師全聯會及新北不動產估價師公會各項法令研擬及事務推動，並協助相關主管機關審查不動產估價報告書，推動地價業務著有貢獻。

新北市地政局表示，為了感謝新北市轄區內協助推動地政業務之績優地政事務所、公所、地政士、不動產估價師、不動產經紀人員及熱心參與志願服務工作之地政志工，新北市政府每年都會舉辦年度績優地政單位暨人員表揚大會，每位得獎人得獎具體事蹟雖有不同，但都有高度服務熱忱，能在競爭激烈的評選中脫穎而出，可謂實至名歸。