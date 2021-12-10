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台南12/1起全面禁燒野草 6天告發69件

中央社 / 台南10日電

時序入冬，天乾物燥，台南市消防局1日公告廢止田野引火燃燒管理辦法，全面禁止燃燒野草，截至6日，已開單告發69件。

台南市消防局今天發布新聞稿指出，乾燥季節期間，常有人焚燒雜草，引發嚴重空氣污染，若緊鄰民宅更引發民怨，台南市消防局1日公告廢止田野引火燃燒管理辦法，禁止田野引火燃燒。

消防局統計，截至6日，已開單告發69件田野引火燃燒。此外，環保局也將巡查，若發現露天燃燒稻草、雜草、廢木材（板）、枯枝、廢紙等物，可依空氣污染防制法等相關法令裁處。

消防局表示，露天燃燒稻草及農業剩餘資材，除產生二氧化碳等溫室氣體，粒狀污染物也會影響空氣品質，造成視線不良，危害行車安全。

台南市消防局長李明峯說，違法田野引火燃燒可依消防法處新台幣3000元以下罰鍰，民眾切勿心存僥倖，以身試法。

台南 廢紙 空氣品質

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