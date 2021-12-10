台南12/1起全面禁燒野草 6天告發69件

雙溪區公所舉行辦防災LINE貼圖創意設計競賽，透過創作過程，強化防災教育，激發學生創作能力，期達到防災教育與宣導合一之目的，目前得獎作品出爐，也上架到貼圖商店供民眾下載使用，同時在公所各角落都可以看到，民眾可以前往欣賞學生的創意表現。

2021-12-10 18:33