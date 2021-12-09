新北浮洲橋機車引道改標線 11日夜間封閉至隔日清晨

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
新北市政府新工處將於12月11日夜間10時至翌日上午5時，調整浮洲橋高架機車道下平面道路之道路標線作業，屆時將封閉浮洲橋樹林往板橋四川路方向的高架機車引道，機車請改走浮洲橋往板橋大觀路平面機車道，再迴轉從新興橋前往板橋四川路。圖／新北工務局提供
新北市政府新工處將於12月11日夜間10時至翌日上午5時，調整浮洲橋高架機車道下平面道路之道路標線作業，屆時將封閉浮洲橋樹林往板橋四川路方向的高架機車引道，機車請改走浮洲橋往板橋大觀路平面機車道，再迴轉從新興橋前往板橋四川路。圖／新北工務局提供

新北為配合台65線增設板城路匝道，將調整浮洲橋機車引道標線，屆時將封閉浮洲橋樹林往板橋四川路方向的高架機車引道，新北工務局提醒，請行經機車改道，並遵守現場人員引導。

為解決板橋浮洲地區壅塞問題，新北配合交通部公路總局辦理台65線增設匝道工程，並從去年起開始先辦理兩項配套工程。

工務局長詹榮鋒說明，「浮洲橋下橋市區道路動線優化工程」正由新工處辦理，工程重點在於將浮洲橋下橋往板城路需迴轉之動線截彎取直，讓板城路新設匝道通行更為順暢。至於「板城路配對單行工程」，則主要讓未來從樹林下浮洲橋的車輛，可以從台65線增設板城路匝道前往國道一號，改善板橋華東街車流交織過多堵塞的問題。

新工處說明，本次工程將調整浮洲橋高架機車道下平面道路之標線作業與增設機車禁止併排標誌，預計於12月11日夜間10時至翌日上午5時，封閉浮洲橋樹林往板橋四川路方向高架機車道。新工處提醒，請用路人過浮洲橋後由大觀路方向迴轉進入新興橋通往板橋四川路，並注意保持行車間距，以及配合現場告示牌行駛。

新北 車道 國道

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