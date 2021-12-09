新北浮洲橋機車引道改標線 11日夜間封閉至隔日清晨

雙溪外柑里的雙柑橋因橋頭路幅狹小，再加上常有大車通行，導致車輛在橋頭行駛困難，常常擦撞到護欄，新北議員林裔綺協助爭取經費下將橋頭拓寬完成，昨(8)日市議員林裔就偕同里長檢視完工後的祥柑橋，拓寬後行車安全更有保障。

2021-12-09 20:36