新北浮洲橋機車引道改標線 11日夜間封閉至隔日清晨
新北為配合台65線增設板城路匝道，將調整浮洲橋機車引道標線，屆時將封閉浮洲橋樹林往板橋四川路方向的高架機車引道，新北工務局提醒，請行經機車改道，並遵守現場人員引導。
為解決板橋浮洲地區壅塞問題，新北配合交通部公路總局辦理台65線增設匝道工程，並從去年起開始先辦理兩項配套工程。
工務局長詹榮鋒說明，「浮洲橋下橋市區道路動線優化工程」正由新工處辦理，工程重點在於將浮洲橋下橋往板城路需迴轉之動線截彎取直，讓板城路新設匝道通行更為順暢。至於「板城路配對單行工程」，則主要讓未來從樹林下浮洲橋的車輛，可以從台65線增設板城路匝道前往國道一號，改善板橋華東街車流交織過多堵塞的問題。
新工處說明，本次工程將調整浮洲橋高架機車道下平面道路之標線作業與增設機車禁止併排標誌，預計於12月11日夜間10時至翌日上午5時，封閉浮洲橋樹林往板橋四川路方向高架機車道。新工處提醒，請用路人過浮洲橋後由大觀路方向迴轉進入新興橋通往板橋四川路，並注意保持行車間距，以及配合現場告示牌行駛。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言