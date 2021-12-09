老鷹常遨翔天際 新北市議員盼列萬里在地特色
萬里區天際，時常可以見到老鷹盤旋的蹤影，因此新北市議員張錦豪就向市長侯友宜建議，萬里區老鷹相當多，成為生態完整以及環境友善良好的指標，因次也希望能夠發展老鷹特色甚至是品牌，藉此增加萬里居民對於老鷹這項在地特色的認同，更為農特產增添亮點、特色與產品價值。
市議員張錦豪提及，良好、友善的環境，可以說是金山、萬里的農業特色，而萬里的老鷹相當豐富，可以說是環境優良的指標，不只是特色或是品牌建立，還有相關的猛禽知識也希望能夠扎根校園，讓在地的學子都能夠更加深入了解這項家鄉特色。
市長侯友宜也表示認同，將會由農業局以及教育局去思考要如何將老鷹這項在地特色，帶入生態以及教育體系當中，讓萬里的居民、學子可以對這項家鄉特色有更多的認同，甚至也藉由品牌發展提升農民的農產價值與行銷的能見度。
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