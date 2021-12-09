紅樹林有線愛心滿滿 捐款家扶中心助兒少
為要幫助在地的弱勢兒童能夠溫暖過冬，能夠讓他們可以得到較好的生活品質，紅樹林有線電視捐贈六萬元給家扶中心淡水服務處，希望幫助中心所輔助的弱勢兒少，希望在這個寒冬之際能夠用最實質的力量來幫助他們。
紅樹林有線電視總經理李耀東表示，其實過去紅樹林與家扶中心也時常合作，為的就是希望能夠幫助，一些生活較困苦的弱勢兒少先前我們在中秋節捐了月餅，為弱勢帶來溫暖，我們捐贈現金六萬元帶來更多的幫助。
淡水家扶中心督導池映節表示，相當感謝紅樹林有線電視的幫助。其實過去疫情期間，許多人生活出現問題，在地企業秉持取之於社會，用之於社會的精神，企業善盡社會責任，不僅是捐助實質的幫助，更是帶給家扶中心的孩子未來的希望，同時也希望藉此拋磚引玉，帶動社會更多的愛心，給予更多的關懷。
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