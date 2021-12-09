汐止康寧、翠峰街口車禍不斷 擬增測速遏止

觀天下 / 記者李嘉文／汐止報導
汐止康寧、翠峰街口車禍頻傳，新北市議員白珮茹會勘，將研擬增設標誌、標線和測速照相，讓用路人行車更安全。 圖／觀天下有線電視提供
汐止康寧、翠峰街口車禍頻傳，新北市議員白珮茹會勘，將研擬增設標誌、標線和測速照相，讓用路人行車更安全。 圖／觀天下有線電視提供

汐止的康寧街拓寬完成後，馬路變寬，車流量也增加不少，但是最近康寧街和翠峰街路口車禍頻傳，新北市議員白珮茹今(9)日就邀集相關單位現場會勘，將研擬增設標誌、標線和測速照相，讓用路人行車更安全。

汐止的康寧街拓寬工程完工後，馬路變的筆直順暢，之後的國道一號汐止交流道南入匝道也將設置在康寧街靠近樟江大橋處，但是最近康寧街卻頻傳交通事故，因此市議員白珮茹就邀集了警察局和交通局相關單位現場會勘，討論改善辦法。

市議員白珮茹表示，初步討論會將地上的標線畫得更清楚，因為路口的車輛越來越多，如果標線不清楚很容易發生狀況，未來因為這處是交流道口，也建議相關單位設置測速照相，讓車輛進出的時候能注意車速，也希望大家不要因為馬路變大車速就變快，不論汽、機車都能放慢速度注意安全。

之前交通事故導致損壞的護欄將會儘快修復，請行人經過多加注意，也請用路人使用康寧街時注意車速，不要因為道路拓寬就讓車速加快，確保自己及他人的行車安全。

汐止

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