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新北雙溪祥柑橋狹窄難行 拓寬後行車更安全

觀天下 / 記者陳郁薇／雙溪報導
新北議員林裔綺協助爭取經費下將橋頭拓寬完成，行車安全更有保障。 圖／觀天下有線電視提供
新北議員林裔綺協助爭取經費下將橋頭拓寬完成，行車安全更有保障。 圖／觀天下有線電視提供

雙溪外柑里的雙柑橋因橋頭路幅狹小，再加上常有大車通行，導致車輛在橋頭行駛困難，常常擦撞到護欄，新北議員林裔綺協助爭取經費下將橋頭拓寬完成，昨(8)日市議員林裔就偕同里長檢視完工後的祥柑橋，拓寬後行車安全更有保障。

雙溪區外柑里祥柑橋頭，連結基福公路，因橋頭引道過於狹窄會車不易，大車、新巴士免費公車無法過彎，造成行車不便，在當地里長反映多時，議員林裔綺也向養工處爭取經費協助路幅改善拓寬。

祥柑橋引道拓寬工程，今年五月開始動工，原預計8月底完工，但因疫情影響嚴重缺料及派工困難，以致工程延宕，好在在年底前順利完工，待改善後，能提升道路品質，讓用路人行經該路段更加安全便利。

外柑里長楊文定說，因為社區常有大型遊覽車和新北市免費巴士進出，之前道路狹小，會車困難，常發生擦撞事故。

市議員林裔綺說，感謝新北市養工處協助改善橋頭引道，讓社區通行安全更有保障。

員林 巴士

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