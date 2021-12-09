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大巨蛋路中央設停車場引道 交通回堵就解約或不續約

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
遠雄在光復南路的快車道上施做地下停車場的出入口引道。記者鍾維軒／攝影
遠雄在光復南路的快車道上施做地下停車場的出入口引道。記者鍾維軒／攝影

北市議會財建委員會今針對「遠雄擬續租光復南路快車道做為停車場專用引道適法性」進行專案報告。議員表示，當地居民憂心大巨蛋停車場出入口設在快車道上恐造成交通堵塞，更批評此例一開，以後所有BOT案只要付租金，就可以在道路中間借地，財委會決議在此案加上附帶決議，車道租給遠雄簽約前須先議會備查，且大巨蛋營運期間若車輛溢出車道，或大巨蛋體育賽事未達50％，新工處得予以解約或不予續約。

大巨蛋停車場出入口包括忠孝東路、菸廠路及光復南路，其中光復南路車道為地下停車場專用引道，盼可分擔15%的汽車進場數。

議員林亮君表示，專案報告書中指出北市車道銜接至停車場的案例包括市民大道停車場 、洛陽立體停車場、府前廣場地下停車場等，均為由市府興建，且為紓解當地停車需求，與光復南路引道BOT的身分，又將停車場引道蓋在快車道上，實在無法類比。

議員李慶元質疑，若此例一開，將來所有BOT案只要付租金，就可以在道路中間借地，且大巨蛋標榜推動棒球運動，但租金也是廠商收去，試問公共性何在，否則SOGO也有公共性，民眾都會來消費。法務局、財政局均表示，其它BOT案是否使用道路空間，應個案認定。

李慶元表示，有賽事活動的時候，大批觀眾在短時間內進入停車場，車潮恐果不斷外溢，恐造成經常性交通回堵，這是有別於一般公有停車場的狀況。議員林穎孟憂該引道恐造成車輛大排長龍。

至於是否造成車潮回堵，交通局長陳學台表示，大巨蛋四面道路都有停車場出入口，光復南路停車場入口至地下4樓停車場柵欄機間長達170公尺，且地下4樓至地下5樓停車場柵欄機間長達50公尺，以交通影響評估來說，可避免入場車輛外溢至平面車道。

最終台北市議員、第一召集人楊靜宇該案討論後決議，車道租給遠雄簽約前須先議會備查，另外，大巨蛋營運期間若車輛溢出車道，形成交通瓶頸，或大巨蛋體育賽事未達50％致未符公益性及公共性，市府得予以解約或不予續約。

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