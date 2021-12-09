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事情大條了！ 估明年5、6月「北市人口跌破250萬」

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
北市議會民政局委員會下午審查民政局預算。記者楊正海／攝影
北市議會民政局委員會下午審查民政局預算。記者楊正海／攝影

北市人口持續負成長，加上這兩年疫情爆發的除籍人口，加速北市人口減少，台北市議會民政局委員會下午審查民政局預算，民政局指出，台北市人口預估在明、年5、6月跌破250萬，依地方制度法，3位副市長和3位副祕書長將各減為2位，部分行政區也將取消副區長。

北市今年生育補助編列4.6億，但明年卻減為3.8億，引發議員不滿，認為市府沒有人口政策，竟因生育補助無法執行，才改編3.8億。議員游淑慧指出，因為執行率不夠，沒有人要生，市府想的不是鼓勵人家生，竟是把預算刪減。

議員陳政忠說，市府令人不可理解，增加生育補助是進步城市該做的事，但台北市卻在調降。議員張茂楠也要求民政局說明，今年編4.6億，是不是因為無法執行，明年才編3.8億，減少8000萬。

北市目前人口是253萬1659萬人，今年一月259 .7635，減少約7萬人，依直轄市人口，若低於250萬，副市長須減一人。是否明年人口將跌破250萬？民政局指出，這還要看現在到農曆年間，因這兩年疫情無法返國的人，戶籍遷出國外，占了4萬200多人。依戶籍法規定，這4萬餘人因疫情無法返台超過2年，就要辦理戶籍遷出登記。

王浩批評，他多次告訴市府增加生育補助，結果市府還裁了8000萬，要市府多發卻不肯，老人又不照顧，敬老金案柯文哲還要提覆議。這幾年因疫情很多人滯外無法回國，少掉的人口，也沒有聽過柯文哲市長替這些人說過一句話，柯只會推給中央，「憑什麼去謀大位？」

游淑慧表示，生育獎勵第二胎就應該加碼，結果民政局今9月卻推第3胎才加碼，柯文哲不能說明年就要卸任，下一任少一個副市長不干他的事，柯文哲說進步城市，但人都不敢待的城市是進步城市嗎？年輕人為何不敢住在台北市？柯花1600億蓋社宅，年輕人還是不留，幾千萬的生育獎勵捨不得發，7億的敬老金還要覆議，不覺得荒謬？

北市民政局長藍世聰指出，柯文哲市長很關切人口政策，有多次召開相關會議，對於明年人口預估，也指示不管明年人口多少，市府都要有作為，裁示每局處都要提出政策。民政局部分，先從第三胎增加5千多補助；至於明年的預算，不是砍掉，生育獎勵今年9月才公告，會盡速研討政策，二胎、一胎補助也會討論，市長已指示要有積極作為。

生育補助 北市 柯文哲

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