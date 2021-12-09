北市推雙層餐車 城市風光與豪華美食一次滿足
北市觀傳局推出雙層餐車，並與晶華酒店合作推出下午茶與晚餐套裝行程，讓旅客可在車上邊欣賞台北城風光邊吃美食，今天起就可預約搭乘，前1000名遊客還可獲紀念瓷碗套組。
台北市觀光傳播局今天舉辦「台北市雙層餐車啟動儀式記者會」，觀傳局表示，為帶動旅宿業及觀光產業復甦，特別與北市雙層觀光巴士業者合作推出「台北市雙層餐車」，今天正式上路。
台北市雙層餐車打造成黑色外觀，並比一般觀光巴士高20公分，車內餐桌特別設計壓克力杯架，防止杯具滑動，並安排專人送餐；車頂特別選用安全強化玻璃，透光率達99%、紫外線隔離達98%，能盡收北市美景。
首季餐點更與晶華酒店合作推出獨家菜色，包含紅酒慢燉和牛頰、經典奶油蘑菇湯；下午茶餐點則有海陸雙堡和布朗尼、馬卡龍、瑪德蓮及可麗露，還有巴士與承恩門造型的雞蛋糕。
雙層餐車路線以信義區及大安區為主，沿途景點包含台北101、陶朱隱園、國父紀念館等。每日提供3個用餐時段，分別為1次下午茶及2次晚餐，乘車時間為1.5至2小時。
觀傳局表示，想搭餐車的民眾需3天前上官網預約，訂位人數須達2人以上，只要當天有人訂位都會發車，前1000名上車用餐旅客還可獲限量瓷碗套組。
而在防疫方面，每張桌子皆有酒精可供消毒，每個餐期結束後會消毒一次、每天所有餐期結束後會再環境總消毒，旅客及服務人員皆須戴口罩與量體溫。
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