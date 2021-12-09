搶跨年商機 斥資2千萬全台首部雙層觀巴餐車上路

搶跨年商機，北市雙層觀光巴士首部餐車今天變裝正式上路，有別一般紅色外觀、車頂可打開的雙層觀巴，業者重金打造全台首部雙層餐車，車體採黑色氣派外觀，行駛信義計畫區、大安區路線，首季餐點也與五星級晶華酒店合作，今天起開放預約。

台北市副市長蔡炳坤、觀光傳播局長劉奕霆、雙層觀巴營運業者今天出席台北雙層餐車上路記者會，蔡炳坤表示，雙層餐車將是台北市雙層觀光巴士的2.0版，儘管這兩年觀光產業受疫情影響，但隨疫情趨緩，雙層餐車上路正是好時機，也盼上路半年後，全球疫情能受控制、邊境陸續解封，讓國際觀光客可以重新進來台北市。

雙層觀光巴士營運業者三晉整合營運長徐偉朝表示，的確受五月疫情高峰營運受影響，不過隨著陸續解封，目前一般觀巴營運已回流二至三成旅客，主要吸引企業包車旅遊，還有台中以南外縣市觀光客等，這次推出雙層餐車盼讓民眾儘管不能出國，也可在國內體驗巴黎、倫敦、東京等國際觀光餐車的新旅遊體驗。

觀傳局長劉奕霆表示，因疫情緣故，台北市國際觀光客減少，但也有許多國內旅客遊台北，原本這一部雙層餐車今年上半年就要公布上路，但因疫情延後，因應接下來的跨年及台北燈節，雙層餐車先上路，盼明年疫苗施打率提高，國際觀光客能進來。

徐偉朝提到，這輛雙層餐車斥資2000萬打造，為了讓旅客有舒適的餐車用餐體驗，服務人員也到晶華酒店餐旅服務集訓，並接受顛簸度訓練。已體驗過的副市長蔡炳坤說，餐車服務相當棒，例如服務人員倒咖啡時，身體還會微微蹲下來，比搭飛機的空姐服務還要親切。

觀傳局表示，許多人出國旅遊，都會安排搭乘雙層觀光餐車，台北市的雙層餐車路線以信義區及大安區為主，沿途行經台北101、被視為史上第一座擁有垂直森林的低碳旋轉建築陶朱隱園及國父紀念館、台北大巨蛋、仁愛敦南圓環、台北 W 飯店等指標性建築及景點。