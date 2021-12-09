新北績優宗教團體表揚 侯友宜感謝2億多善款及無私奉獻

新北今舉辦「2021新北市績優宗教團體表揚大會」，市長侯友宜表示，宗教信仰不只撫慰人心、安定社會，各團體在疫情期間還捐贈防疫基金及物資，善款總額高達2億1080多萬元，跟大家一起守護新北及全台灣，無私奉獻令人感動。

侯友宜今在年度績優宗教團體表揚大會上頒發「公益慈善」、「社會教化」及「個人奉獻」等3大類獎項，計230面獎牌予96家績優宗教團體，感謝各宗教團體在去年疫情艱困期間無私大愛。

侯友宜表示，宗教信仰深具撫慰人心及安定社會功能，新北各宗教團體也常協助各項政策推動，尤其在疫情期間，更捐贈防疫基金及物資，善款總額高達2億1080多萬元，其中板橋慈惠宮捐款更達2100多萬元，無私奉獻令人感動。

此外，佛教慈濟基金會及鶯歌永昌里永福宮，還在疫情期間提供場地設立疫苗接種站，迄今辦理354場次，施打逾27萬劑疫苗，共同守護市民健康。

侯友宜提到，防疫期間大家很辛苦，但很多事情可以建議、不要批評，像宗教團體就很好，創造祥和歲月、溫暖社會，跟大家站在一起守護新北及全台灣。

民政局長柯慶忠說明，去年疫情最嚴峻之際，宗教團體紛紛慷慨解囊，捐贈防疫基金及資源予「新北市好日子愛心大平台」，其中深丘福德宮、財團法人新北市承天禪寺、埔墘福德宮、板橋慈惠宮、板橋接雲寺等55家宗教團體，迄今捐贈金額近6000萬元。另外，新北境內有多個宮廟也捐贈相關物資，包含6輛救護車、14輛復康巴士、逾2萬件防護衣等，充實新北的救護能量。

社會教化類獎項方面，新北市泰山巖、新莊武聖廟、平溪龍興宮舉辦古蹟導覽及寺廟活動，帶領民眾了解宗教歷史文化底蘊；新北市金包里慈護宮、五股九天玄女宮等辦理減香減爐；新北市北極宮、新莊地藏庵等使用環保禮炮車，共同為環境保護盡一份心力。