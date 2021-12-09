公寓大廈未設管委會恐影響公安 北市免費協助

中央社 / 台北9日電

北市建管處今天表示，有4401處老舊公寓大廈未設管理委員會，導致電梯、1樓門廳等共有部分無人維護，恐影響公共安全，已透過多重管道免費諮詢、協助住戶設管委會。

台北市政府建築管理工程處發布新聞資料指出，老舊公寓大廈若缺乏管理，常有樓梯間及共同走廊堆雜物、外牆磁磚剝落、水塔乏人清洗、設備毀損故障等狀況。

建管處表示，老舊公寓大廈未設管委會可能造成環境髒亂、居住品質低落，更潛藏公安隱憂，成立管委會後，可提升生活品質，還能以管委會名義申請多項補助。

建管處指出，提供老舊公寓大廈設管委會獎勵與補助，包含公寓大廈共用部分修繕費用補助，視社區規模大小補助上限新台幣10萬至20萬元；外牆整新修繕，補助上限1000萬元；耐震能力階段性補強，補助上限450萬元等。

建管處統計至今年10月初，北市7樓以上領有使用執照公寓大廈共1萬823處，其中6422處已完成報備設管委會，4401處未設管委會，若未成立管委會，可能導致無人維護樓梯間、電梯、頂樓等處，恐影響消防、避難逃生等設備，出現公安隱憂。

建管處指出，已積極輔導老舊公寓大廈成立管委會，除委託專業機構輔導外，也把危老重建推動師納入輔導機制，官方網站提供申請範本，民眾可上網參考使用。

北市 公安 電梯

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