獨／建物老舊、外攤競爭 新北15處公有市場百攤待租

台灣有許多晨間或黃昏市場，散落在大街小巷之中，新北市府為管理市場秩序，推動攤商加入公有零售市場攤位，但部分公有市場因地點不佳、建物老舊、外攤競爭等等因素，攤商承租意願缺缺，直至今年12月，新北市攤位仍有超過百攤攤位無人承租，市場處表示，將持續推廣招租，提高攤位出租率。

新北市共有38處公有市場，散佈在新北市各角落，雖然新北市府近年積極推動市場改建、新建計畫，且攤位承租價格僅以公告現值計算，每攤數坪空間月租僅2-3千元左右，相當便宜，但現有市場部分已經相當老舊，或是地點偏遠等因素，仍未能吸引攤商前來招租。

位在新北市汐止區的中正公有零售市場，年齡已高達近50年，建物已相當老舊，加上地點偏遠，總攤位數74攤，長期有近20攤無人租用。另外板橋後埔市場建物年齡更高達60年，除了建物老舊，附近還有南興傳統市場的強大外攤競爭力，消費人潮逐年遞減，48個攤位目前則有11攤無人使用。

而建物年齡已約40年的三重光明市場，由於該市場非傳統消費型場所，主要以大型批發作業為主，一般攤商較不會到此租用小攤位，而是以攤位合併作為物流場所使用，總共86攤常有17攤空缺。

資料統計顯示，新北市38處公有市場，共有板橋後埔、新店碧潭、淡水中山、汐止中正、貢寮澳底等15處市場、115個攤位代租，以平均每攤2500元月租計算，市府每年減少約350萬元收入。新北市市場處則表示，新北市公有市場攤位數超過3000個，目前攤位待租數量仍在可接受範圍，市場處持續推廣攤位招租，以減少攤位空缺情形。