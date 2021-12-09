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蘆洲長安街海砂屋成當地夢魘 新北住都中心進駐助都更

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
昂貴的維修費、出入安全及都更推動困難，都成了長安街居民的夢魘。圖／新北住都中心提供
昂貴的維修費、出入安全及都更推動困難，都成了長安街居民的夢魘。圖／新北住都中心提供

新北蘆洲區長安街是30年前的重劃區，當地多處海砂屋社區，更有「海砂一條街」的稱號，昂貴的維修費、出入安全及都更推動困難，都成了長安街居民的夢魘。新北住都中心表示，目前已進駐當地，將以「全案管理」的模式，讓社區盡快進入都更程序。

長安街是蘆洲老商圈，有忠義廟、成功國小、永康停車場、全聯、家樂福、麥當勞，且鄰近長榮街重劃區及 64 號快速道路，兩側巷道裡滿是住家，居住人口的稠密度非常高，但因建築主要在1986至1991年間興建，也是海砂建材最盛行的時期，經檢測後許多都超標被判定為海砂屋。

新北住都中心指出，當地至少10處社區都是海砂屋，對當地居民而言，從前參與重建可能面臨「要貼很多錢，卻還分不回原先坪數」的情況，加上區域房價水平相對偏低，難以找到有意願進場整合的建商，因此對重建不抱期望。目前鎖定長安街一處五層樓公寓社區，基地面積上千坪、規模近百戶。

住都中心說，未來中心將以「全案管理」方式協助居民自力更新，從更新會籌組、都市更新事業的執行，引進專業團隊、銀行融資、政府單位溝通協調、監督廠商，到都更成果備查，全力協助社區完成重建。也期盼以該案發揮示範作用，帶給更多居民重建家園的希望。

社區代表人孫理事長指出，過去曾有民間廠業者願意協助，但整合時程過長，雙方失去信心後不了了之，後來居民主動要求中心協助，住都中心的公信力能讓地主放心，海砂屋是危險住宅，公權力介入才會提高都更成功率，有住都中心進場協助使全體住戶信心大增。

新北蘆洲區長安街是30年前的重劃區，當地多處海砂屋社區，更有「海砂一條街」的稱號。圖／新北住都中心提供
新北蘆洲區長安街是30年前的重劃區，當地多處海砂屋社區，更有「海砂一條街」的稱號。圖／新北住都中心提供

都更 海砂屋 新北

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