花博打氣不如北車 蔡炳坤：隨到隨打來就送百元禮券

花博今日開打第17期疫苗，其中BNT、莫德納開放隨到隨打服務，不過現場人數不如台北車站，截至10點50分施打了126人。一名來自北投的民眾說，隨到隨打的資訊其實很少，大部分的人都不清楚，希望市府能夠多多宣傳；副市長蔡炳坤則說，北車爆滿是因為1922預約媒合不友善，現在民眾到17家醫療院所、花博都可以隨到隨打，會視這3天需求評估是否延長服務。

花博今天早上9點開始隨到隨打疫苗服務，不過現場民眾不如台北車站大爆滿，僅十數人在座位上等候、留觀。來自北投的民眾受訪時說，自己第一劑打AZ，今天特別來打第二劑莫德納，已經隔了2個多月，他抱怨上網預約很多次都打不到，直到昨日在網路上看見花博有隨到隨打服務，今天才打到，希望市政府多多宣傳，否則相關資訊不容易找到。

蔡炳坤表示，今天共準備1000支莫德納疫苗，會視情況追加，還說北車第一天開打時人數也不多，是民眾知道後，人數才慢慢增加，花博已經做好相關準備，會先觀察這三天接種情況來評估是否要延長隨到隨打服務。

蔡炳坤說，現在採取「3+1」方式打疫苗，包括1922預約系統，17期開始接種3萬6000多劑BNT、6000多劑AZ；第二是醫院隨到隨打；第三是花博隨到隨打；最後則是中央指定30項場域工作人員12月17日前打滿2劑疫苗才能上工，自明年起指定場域可至少20人造冊，將名單送衛生局疾管科，就會安排媒合醫院。