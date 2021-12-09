板橋新都段平面停車場 周六中午起免費試停

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
板橋新都段平面停車場將於本周六（11日）中午12時起開放免費試停，計有97個汽車停車位，預計明年元旦起正式營運。圖／新北市交通局提供
板橋新都段平面停車場將於本周六（11日）中午12時起開放免費試停，計有97個汽車停車位，預計明年元旦起正式營運。圖／新北市交通局提供

板橋區民眾有福了！板橋新都段平面停車場將於本周六（11日）中午12時起開放免費試停，計有97個汽車停車位，預計明年元旦起正式營運，場內建置車牌辨識無票卡進出場停管系統、全自動繳費機提供多元繳費系統等智慧服務系統，並設有監視系統等安全設備，提供智慧、安全的停車服務。

交通局停車管理科科長蔡柏坤指出，板橋新都段停車場位於板橋區環河西路四段及民生路交叉口處，鄰近長江路及裕民街商圈，周圍以住宅區、商業區為主，且於防汛期間停車空間有限，因此交通局與財政部國有財產署合作闢建停車場，以紓解當地停車需求。

交通局表示，新都段停車場將自12月11日（周六）中午12時起試營運，開放免費停車，並於明年1月1日起正式營運，臨停收費為平日每小時20元，國定例假日每小時30元，月票2500元，歡迎民眾多加利用。

板橋新都段平面停車場將於本周六（11日）中午12時起開放免費試停，計有97個汽車停車位，預計明年元旦起正式營運。圖／新北市交通局提供
板橋新都段平面停車場將於本周六（11日）中午12時起開放免費試停，計有97個汽車停車位，預計明年元旦起正式營運。圖／新北市交通局提供

停車場 加利

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