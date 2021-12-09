板橋新都段平面停車場 周六中午起免費試停

板橋區民眾有福了！板橋新都段平面停車場將於本周六（11日）中午12時起開放免費試停，計有97個汽車停車位，預計明年元旦起正式營運，場內建置車牌辨識無票卡進出場停管系統、全自動繳費機提供多元繳費系統等智慧服務系統，並設有監視系統等安全設備，提供智慧、安全的停車服務。

交通局停車管理科科長蔡柏坤指出，板橋新都段停車場位於板橋區環河西路四段及民生路交叉口處，鄰近長江路及裕民街商圈，周圍以住宅區、商業區為主，且於防汛期間停車空間有限，因此交通局與財政部國有財產署合作闢建停車場，以紓解當地停車需求。