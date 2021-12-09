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柯文哲打網軍反挨轟暗黑始祖 柯友友道出這原因....

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北電台前主持人朱蕙蓉也在臉書提到，柯文哲到底有沒有網軍，當然鐵定有，只是，很奇怪，他的網軍一開始都說自己是義勇軍，後來就翻臉變成對手的網軍。圖／引用自朱蕙蓉臉書
台北電台前主持人朱蕙蓉也在臉書提到，柯文哲到底有沒有網軍，當然鐵定有，只是，很奇怪，他的網軍一開始都說自己是義勇軍，後來就翻臉變成對手的網軍。圖／引用自朱蕙蓉臉書

綠網軍風暴延燒，台北市柯文哲發起一人一信嚴查網軍，引爆前募僚及盟友轟柯才是暗黑部隊始祖。柯友友、台北電台前主持人朱蕙蓉也在臉書提到，柯文哲到底有沒有網軍，當然鐵定有，只是，很奇怪，他的網軍一開始都說自己是義勇軍，後來就翻臉變成對手的網軍。

朱也開玩笑說，「嘻嘻，是網軍尾款沒收到？呼呼，還是對方開價比較好？」「說自己被柯文哲的網軍攻擊的老戰友，其實，攻擊你的是看不慣的護主軍啦，因為，真正要左右逢源的網軍才不會露臉呢！」

至於，那位吳姓行銷手只是愛現藉此凸顯自己，不然，行銷公司怎樣拓展業績....然後，扯柯文哲有沒有網軍，根本，就是開始轉移風向模糊焦點的開始。

朱蕙蓉說，柯文哲有沒有缺點，當然有，而且還很多，不然怎會這樣好攻擊。柯文哲有沒有班底，當然也有，只是離開的通通忘不了他。柯文哲有沒有朋友，似乎也有，看來是保持距離的維持比較久。

柯文哲 北市

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