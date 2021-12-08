大河之舟計畫動工 盼帶動新莊經濟發展

新北在新莊推動「大河之舟」計畫，新北市議員鍾宏仁表示，計畫將帶動地區發展非常，也讓民眾影更多休憩空間，但市府仍須解決友善通行空間、連結河濱及新莊老街的問題。

新莊古早有「千帆林立新莊港」之盛景，市府從109年啟動當地「大河之舟」計畫，如今新月橋下人文廊帶工程已於6日開工，並預計於明年8月底完工，將為當地帶來多項富有人文歷史的景觀設施，盼能將新莊廟街人群導入河濱公園。

鍾宏仁表示，自己推這案子好幾年，期間都有去會勘，了解到當地雖然腹地大，但原多為棒強場、壘球場及遙控飛機場，僅能供特定團體使用，無法如二重疏洪道的大都會運動公園般親民。

鍾宏仁指出，新莊本身就公園少，很多民眾休憩都只能使用學校，但明明河濱就有非常大的腹地，應該好好利用，讓在地新莊人享受這樣的空間，而要達到這樣的效果，市府除持續推動相關建設及計畫外，他建議還要打造友善通行空間，否則堤內外的快車道將造成民眾通行危險，難以誘發民眾前往休憩。