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中華婦女經貿協會捐台中2輛復康巴士 傳遞善的力量

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
中華婦女經貿文化交流協會送台中市2輛復康巴士。圖/社會局提供
中華婦女經貿文化交流協會送台中市2輛復康巴士。圖/社會局提供

中華婦女經貿文化交流協會捐給市府2輛復康巴士台中市副市長黃國榮表示，中華婦女經貿文化交流協會用心回饋社會，使更多身心障礙者走出家門。

台中市社會局長彭懷真表示，台中市今年獲贈53輛復康巴士，協助市府汰舊換新。台中市有12萬7000多名身心障礙者，截至去年底，全市有275輛復康巴士營運，出動超過89萬趟次。一輛復康巴士，一年大約跑3千趟次，每輛復康巴士對身障者都很重要。

中華婦女經貿文化交流協會理事長蔡鈴蘭，歷任國大代表、立委與總統府國策顧問，長期投入社會公益。她號召多個社會團體捐贈多部復康巴士給台中市政府。

蔡鈴蘭提到，中華婦女經貿文化交流協會的宗旨是以推廣中華文化、謀求台灣人民福祉並關懷婦女、青少年、兒童、老人、弱勢群族教育等，這次捐贈復康巴士，為台中市的弱勢族群打造友善的環境。

巴士 台中市 身障者

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