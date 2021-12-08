與貨櫃車爭道危險 汐止保長里盼開闢新路

汐止保長社區要出去往大同路，都得走中國貨櫃的場區，汽機車都得與裡面的貨櫃車、大型吊掛機具爭道，險象環生，經地方各界的爭取下，將緊鄰貨櫃場旁公有地，規劃跨保長坑溪的聯外道路，目前已經初審通過。

保長里長賴宗福說，里長如果要去大同路三段，長期以來都是依靠中國貨櫃的場區，但是經常有貨車、貨櫃車進出，甚至還有大型的吊掛機具，尤其是在下雨的時候，路面因為長期受到大車的輾壓，下雨容易有凹洞，還有燈光也非常不足，騎機車、開車經常險象環生，撞到貨櫃或是經過凹洞跌倒的情況，所以，才希望聯外道路可以趕快成形。

新北市議員張錦豪服務處主任孫焰龍表示，這幾年針對保長地區另外找一條聯外道路找可行性的方案，而最近找了土地公廟旁有一塊公兒10設施保留地，也就是公有地，計劃開闢一條道路，跨保長坑溪接大同路，前一段是公有地，不過，跨橋後有遇到私人地，可能未來還要再協調，如果這條路可以做，那麼保一街一帶集合式住宅居民進出道路環境就會改善很多。目前進行已經到了新北市都市計畫委員會初審通，第一關過了，接下來還要經過市都委會，通過了再報內政部。

里長賴宗福指出，中國貨櫃大概從民國50年底60年初就來這裡營運，長年以來保長里主要的聯外道路都是要經過中國貨櫃，早期因為人口沒那麼多，但今年保長里設籍人口已經破五千人了，經過這條路，還要跟貨櫃車爭道，安全性堪慮，之前也找了幾條路但都沒有下文，這兩年又和市府城鄉發展局盤點週遭到底通到大同路三段還有沒有什麼公有的道路，私有地比較少的，就是從福正宮跟停車場中間，闢一條大概八米道路一直通大同路，這是目前可行性最高的方案，如果未來能夠成功開闢，居民們進出就不用再走中國貨櫃場區了。