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汐止防災公園開設演練 地震土石流複合防災

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區公所舉行災民收容與安置演練，希望能很快的應變，減少災害損失。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區公所舉行災民收容與安置演練，希望能很快的應變，減少災害損失。 圖／觀天下有線電視提供

遇到災害如何應變，今(8)日汐止區公所災民收容與安置演練，在綜合運動場也就是防災公園舉行，現場開設前進指揮所，因為地震經常伴隨土石流等災害，複合式防災演練，讓站在第一線引導的志工人員、還有民眾有個概念，真的遇到災害時，能很快的應變，減少災害損失。

汐止區長陳健民指出，汐止區很多的機關跟單位還有志工，都一起在汐止綜合運動場進行一年一度的防災公園演練，模擬地震發生時防災公園就會開設，當然還有很多複合性的災害會發生，只要有災害發生，需要防災公園時就會開設，那平時只要多一分演練就會少一分損失。

陳健民表示，現在防災公園的開設，在安置收容的時候都希望能夠更人性化，所以，包括心靈撫慰區、宗教區的設置，包括寵物收容區，今年都把他納進來，希望透過演練，讓大家在遇到可能的災害時，整個收容安置能夠更周嚴。

這次演練結合了公家機關和民間單位的力量，有警方、消防等，這次白雲里及保長里都出動志工支援，包括負責每天吃的，或是巡守隊也安排在帳棚休息區巡邏等等，透過演練，讓大家熟悉每個環節，民眾說，災害都是臨時的，如果真的有災害發生時，就不會手忙腳亂。

保長里長賴宗福也說，今天的防災演練保長里主要負責災民吃的問題、睡的問題還有沐浴等三項，吃的部分有請里內共餐志工隊負責餐點的烹調，在寢區有出動巡守隊，配合防災演練做巡守的工作，那今年比較不一樣的是，里辦公處還有派志工負責沐浴區巡守工作，而今年保長里在水利局也是今年防災社區中的一個重要的社區，所以，希望透過這次的演練，讓里內防災觀念能更茁壯，每個人都有防災意識。

汐止 巡守 沐浴

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