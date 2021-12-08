雙溪簡易自來水完工 耗資千萬元穩定用水

新北市雙溪區大多屬於山區，自來水管線無法到達，只能使用山泉水，多年來夏季末的水量十分不穩，常常無水可用，造成生活上的不便，新北市議員林裔綺爭取一千萬的經費，讓全區簡易自來水完工，民眾擺脫缺水期無水可用之苦。

跟著里長和議員林裔綺的腳步，一起走訪雙溪區的簡易自來水工程，這裡是位在平林里的竹寮坑簡易自來水廠，今年才剛完工，說起工程真的很不簡單，要經過崎嶇的小徑，大型機具進出也很困難，因此，工程能夠順利完工，地方居民都很開心，共可儲存800噸的水源，經過兩層的過濾，讓附近居民都可以使用到自來水。

現在一般人生活基本所必需的自來水，對於地處偏遠的雙溪區來說，是遙遠的渴望，因為雙溪大多屬於山區，自來水管線無法到達，只能使用山泉水，多年來夏季末的水量十分不穩，常常無水可用，造成生活上的不便。

市議員林裔綺說，雙溪區仍有多處居民，目前無簡易自來水設備，只能飲用山泉水，但因居住長者居多、取水不易，連最基本的民生用水都有困難，也因部分有設置簡易自來水的區域，設備老舊等待改善，在枯旱期常因無水可用、造成生活上的不便，這次也爭取全區約一千萬的簡易自來水工程經費，陸續改善居民的用水問題。