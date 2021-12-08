秋冬限定浪漫美景 芒花開滿石門山頭
今年受到氣候的影響，早該開花的芒花到了12月才見到蹤影，而現在來到石門區出磺口農場，可以見到一旁的梯田區芒花隨風搖曳，而芒花穗再經過幾日熟成，就準備開花、飄花，屆時來到山上便可以見到忙花隨風飄散，美不勝收。
出磺口農場陳國志說，農場梯田旁的區域，正好就長滿了芒花，這一整大片白茫茫的芒花在夕陽光線灑落下，顯得更加浪漫動人，彷彿置身拍偶像劇現場，而出磺口農場也順應時節與芒花生長，在體驗活動中加入了芒花的介紹與導覽，讓喜愛戶外踏青拍照的民眾，輕鬆找到最佳觀賞拍攝點。
近來也不難發現，石門芒花生長地越來越少，可能是因為土地復耕有成，也可能是因為樹木的數量增長，而在出磺口農場的導覽解說下可以得知，芒花可不是只有觀賞功能，還可以製作童玩與掃帚，兼具觀賞與實用功能。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言