秋冬限定浪漫美景 芒花開滿石門山頭

今年受到氣候的影響，早該開花的芒花到了12月才見到蹤影，而現在來到石門區出磺口農場，可以見到一旁的梯田區芒花隨風搖曳，而芒花穗再經過幾日熟成，就準備開花、飄花，屆時來到山上便可以見到忙花隨風飄散，美不勝收。

出磺口農場陳國志說，農場梯田旁的區域，正好就長滿了芒花，這一整大片白茫茫的芒花在夕陽光線灑落下，顯得更加浪漫動人，彷彿置身拍偶像劇現場，而出磺口農場也順應時節與芒花生長，在體驗活動中加入了芒花的介紹與導覽，讓喜愛戶外踏青拍照的民眾，輕鬆找到最佳觀賞拍攝點。

近來也不難發現，石門芒花生長地越來越少，可能是因為土地復耕有成，也可能是因為樹木的數量增長，而在出磺口農場的導覽解說下可以得知，芒花可不是只有觀賞功能，還可以製作童玩與掃帚，兼具觀賞與實用功能。