北捷用智慧打造安全 偵測口罩及危險鞋
台北捷運與科技龍頭宏碁、台北科技大學攜手宣布「AI捷運安全研發中心」啟用，將建置自動感測體溫與口罩辨識的智慧入站系統，及提醒穿著容易被電扶梯捲入鞋款的旅客等。
台北捷運表示，與科技龍頭宏碁股份有限公司，與國立台北科技大學組成「國際級團隊」，並邀請AI權威黃有評擔任計畫技術總召集人，今天舉行記者會宣布「台北大眾捷運安全升級計畫」啟動，「AI捷運安全研發中心」正式啟用。
北捷總經理黃清信表示，「台北大眾捷運安全升級計畫」，以板南線忠孝新生、忠孝復興及忠孝敦化3站，作為安全示範建置車站，預計2023年6月完成。
計畫包括入站防疫安全檢測系統、主動式電扶梯安全系統、虛擬電子圍籬系統、軌道異物入侵偵測系統、車廂人潮異常移動偵測系統、AI站務員服務系統、逃票行為偵測系統等7大項。
以「入站防疫安全檢測系統」為例，旅客進出車站閘門時，透過高精準、高廣度的AI智能校正系統，自動感測體溫及口罩辨識，結合閘門聯控，即時阻擋溫度異常及未戴口罩旅客。
此外，「主動式電扶梯安全系統」，透過影像辨識偵測搭乘電扶梯旅客的鞋子類型如布希鞋及膠鞋等，針對穿著可能發生危險鞋類的民眾，以語音或打光方式提醒旅客注意。
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