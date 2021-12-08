世界華人工商婦女會 贈新北87床電動護理床照顧長者
為關心國內高齡長輩，旅非40年的世界華人工商婦女企管協會總會長陳阡蕙，發起捐贈電動護理床給長照與身障機構，獲得會員熱烈響應，全台包含離島共送出747床，經費高達2千萬元，其中有87床捐給新北仁愛之家、八里愛心教養院和板橋榮家，新北市長侯友宜今一一頒贈感謝狀，感謝世華傳愛、暖心照顧長輩。
捐贈儀式在市府舉辦，陳阡蕙說，世華工商婦女會是一群非常有愛心的婦女姊妹所組成，全世界共有75個分會，平時分散在各地，有事情時大家情義相挺。這次總會發起捐贈電動床，原本調查只需要198床，沒想到各分會踴躍響應，竟高達1100床，目前全台含離島已送出747床，其中有87床是給新北市3個機構。
陳阡蕙表示，電動床不僅可提高長輩的自主能力，也能減輕照顧者的負荷，她和姊妹親自到萬里仁愛之家贈送電動床，之後問長輩睡得如何，一位阿公說，睡得舒服極了，當晚就夢見青梅竹馬，讓她聽了非常開心。
侯友宜表示，非常感謝世界華人工商婦女企管協會全體的愛心，該會新北分會也曾捐贈過爬梯機、復康巴士和區里平安箱，對弱勢的照顧可說不遺餘力。電動床對於失能長輩與身心障礙者的照顧，的確幫助很大，讓機構照顧再升級。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言