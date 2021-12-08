世界華人工商婦女會 贈新北87床電動護理床照顧長者

為關心國內高齡長輩，旅非40年的世界華人工商婦女企管協會總會長陳阡蕙，發起捐贈電動護理床給長照與身障機構，獲得會員熱烈響應，全台包含離島共送出747床，經費高達2千萬元，其中有87床捐給新北仁愛之家、八里愛心教養院和板橋榮家，新北市長侯友宜今一一頒贈感謝狀，感謝世華傳愛、暖心照顧長輩。

捐贈儀式在市府舉辦，陳阡蕙說，世華工商婦女會是一群非常有愛心的婦女姊妹所組成，全世界共有75個分會，平時分散在各地，有事情時大家情義相挺。這次總會發起捐贈電動床，原本調查只需要198床，沒想到各分會踴躍響應，竟高達1100床，目前全台含離島已送出747床，其中有87床是給新北市3個機構。

陳阡蕙表示，電動床不僅可提高長輩的自主能力，也能減輕照顧者的負荷，她和姊妹親自到萬里仁愛之家贈送電動床，之後問長輩睡得如何，一位阿公說，睡得舒服極了，當晚就夢見青梅竹馬，讓她聽了非常開心。