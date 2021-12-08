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新北搶加倍券商機 部分商圈加碼推優惠

中央社 / 新北8日電

新北市為振興經濟，推出「新北振興加倍奉還」活動，部分商圈加碼推出優惠方案，希望爭取更多的加倍券商機。經發局表示，21日將進行第一波抽獎，提醒民眾儘速登錄發票

新北市政府因應中央紙本振興五倍券推出「新北加倍券」紙本加碼活動，分別是新台幣5000元﹑1000元﹑500元五倍券可抽獎換1萬元﹑2000元﹑1000元新北加倍券。8日公布近25.7萬人中獎，並於15日起兌領。

經發局發布新聞稿表示，新北加倍券兌領率近9成5，除了加倍券消費外，市府也推出滿額抽獎活動，將在12月21日抽出第一波中獎名單。為鼓勵大家使用加倍券消費，新北市部分商圈也加碼推出優惠活動。

經發局表示，石碇商圈推出使用新北加倍券消費滿500元，即可抽腳踏車、手機及氣炸鍋等好禮；坪林商圈推出5 GO好禮袋，持新北加倍券購買，享有優惠價1000元，並加碼回饋抽1000至5000元現金；三峽民權商圈的「茶山房手工皂」推出使用新北加倍券單筆商品消費滿千元送200元等值原價商品等多項優惠，歡迎民眾前往消費。

經發局提醒民眾如果有10月8日至12月15日，於新北市轄內單筆消費滿新台幣300元的發票，記得要在12月17日登錄，就可參加第一波抽獎，有機會抽到汽車等大獎。

發票 腳踏車

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