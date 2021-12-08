新北車行橋數量逾千座 仍拿下年度金路獎六都第一

新北市拿下本屆金路獎「縣市政府橋梁維護績優單位」六都類組第一名，新北工務局表示，團隊平時就定期維護及檢修，並針對防洪、耐震、結構安全及交通改善等努力，成果已經可以在許多橋樑上看見，而全市幅員廣大、橋梁數量逾千座，這次能拿下該獎真的相當不容易。

新北市榮獲交通部第22屆金路獎「109年度縣市政府橋梁維護管理作業」評鑑六都類組第一名。工務局長詹榮鋒表示，金路獎堪稱國內交通界奧斯卡，尤其轄內車行橋梁數量達1109座，總長約83公里，維護面積達135萬平方公尺，能得到第一名真的不容易。

橋梁養護單位養工處長馮兆麟指出，平時除定期維護與檢修橋梁等預防性養護外，也針對橋梁結構安全、防洪標準或順暢交通等議題進行把關及改善，像遊客常行經的平溪區平菁橋，就正進行改建拓寬增設行人道，避免人車爭道。

另外，像是瑞芳區深澳坑溪排水箱涵，改採單孔箱涵結構型式，引道配合改建提高護欄高度，以提升結構安全及防洪能力；金山區磺溪四十號橋也以全橋改建方式抬高梁底淨高，以符合106年磺溪治理計畫之防洪計畫高度。