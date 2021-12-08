北捷將在板南線3站建置7大系統 2023年6月啟用

台北捷運為重要大眾運輸之一，肩負大台北首都圈公共運輸重責大任，為提供民眾更安全及舒適搭乘環境，北捷攜手跨國科技龍頭宏碁股份有限公司，與國立台北科技大學組成「國際級團隊」，今天宣布啟用「AI捷運安全研發中心」，在板南線3站示範車站，建置7大捷運安全系統，預計2023年6月完成。

台北市長柯文哲致詞時表示，迎接5G時代，延續北捷願景「一流捷運，美好台北」，集合宏碁、北科大及北捷組成「產、官、學、研、用」共同體；以雲端運算、大數據、AI人工智慧為核心，發展出可有效應用的智慧運輸模式。

北捷總經理黃清信表示，「台北大眾捷運安全升級計畫」，以板南線忠孝新生、忠孝復興及忠孝敦化3站，作為安全示範建置車站，建置包含入站防疫安全檢測系統、主動式電扶梯安全系統、虛擬電子圍籬系統、軌道異物入侵偵測系統、車廂人潮異常移動偵測系統、AI站務員服務系統、逃票行為偵測系統等7大項。

黃清信說明，以「入站防疫安全檢測系統」為例，民眾進出車站閘門時，透過高精準、高廣度的AI智能校正系統，自動感測體溫及口罩辨識，結合閘門聯控，即時阻擋溫度異常及未戴口罩民眾；系統數據分析乘載高流量，利用大數據防疫平台模擬防疫地圖，用數據分析預警，打造最安全的捷運。