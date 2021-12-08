社子島環評將再開延續會 通過機會高

北市環評會今討論社子島開發案，其中因土地開發總隊提的溼地補充資料等，來不及對外公開，因此環評委員將再開延續會討論，但多數委員贊成，估下次通過機會高。

台北市環保局今召開第243次會議，討論社子島開發案，因開發範圍緊鄰溼地，開發單位台北市地政局土地開發總隊昨天提出補充資料，今天環評會上報告。

經環評委員討論後，因補正資料不及對外公開、提供民眾參閱，決議開延續會議，並要求補充說明科技產業專用區的產業管制規則、綠運輸作法等。不過多數委員持贊成意見，估下次會議通過環評的機會很高。

土開總隊表示，開發範圍與國家重要溼地邊界有21筆土地部分重疊，詢問過內政部後，內政部函覆表示開發範圍不涉及溼地，工程是在堤防內施作，不需提溼地影響說明書。

土開總隊指出，雖然地籍地號等有重疊，但因國家溼地是用遙測方式畫出範圍，比例尺上有差異，實際範圍並不會碰到。

無黨籍台北市議員黃郁芬質疑，工程規畫裡提到未來會有坡堤拆建作業，那就不符合土開總隊聲稱「工程只在提內進行」，一定會對堤外的溼地有影響，應該要更嚴格審視，且這種重要資料應該環評會7天前公開讓民眾知道。

此外，環評委員顏秀慧指出，其中科技產業專用園區應該視為整個園區一起另案環評；主席李育明也表示雖然整個園區規模未達環評標準，但建議土開總隊承諾園區另案環評，並補充開發期程與主責機關。

土開總隊及環保局表示，由於區段徵收後土地會再分成個別的開發單位或由私地主領回，未來不會整塊一起開發，而是各地主會零星申請，這種情況下很難要求未達環評標準的單一廠商做環評。

環評委員內部討論後，決議將土開總隊提的補正資料納入審查考量，但因補正資料不及對外公開、提供民眾參閱，決議開延續會議，議程接續內部討論，將開放民眾登記發言。