社子島環評擇日再開延續會議 居民感嘆：拖越久越複雜

社子島開發計畫案今進行環評，經過數小時討論，環評委員最後做出實質共識贊開發，其中北市府補正資料未經公告恐釀程序瑕疵，決議再開延續會議確認。「只能暫時鬆口氣」社子島自救會表示，現在長輩很擔心環評過了房屋會被拆除，盼環評委員釐清爭點；社子島權促會希望環評不要拖太久，很多事情很難讓所有人圓滿，拖愈久會愈複雜。

「感覺是很遺憾啦」，社子島權促會理事長楊明照表示，因為補件太晚，現在還需要依法公告，導致環評會拖延，問題會愈來愈複雜，畢竟當地弱勢人口、工廠、宮廟隨時間過去不斷增加，外來人口也主張說全部人都要照顧到，戶口從3千多戶增加到5千多戶，弱勢就占了7%以上。

楊明照說，居民都希望可以快點通過，把問題都盡量解決，但很多時候事情很難讓每個人都圓滿，希望不要拖太久，否則房屋壞了也要修，修理所費不貲，真的太複雜了。

而反對開發的社子倒自救會發言人李華萍指出，現在只是暫時鬆口氣，現在長輩都認為環評通過後房子就會被拆，相當擔心，希望下一次的環評會議能把替代方案納入討論，而非討論無關緊要的產科專區，畢竟進駐廠商不是在地居民，且當地產業也很難進駐，環評會應該要討論開發後對在地居民、產業的影響。

李華萍說，社子島居民年齡偏高，不清楚程序，就算環評過了還要進行土地徵收審議，但長輩們就認為「天要塌下來」，以為環評過了柯文哲就會去拆他家，大部分老人都很擔心這狀況，她呼籲環評委員，應優先釐清環評爭點，別讓政治凌駕專業。