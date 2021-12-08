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發情喵喵叫吵死人 熱血里長半夜攜伴抓浪貓

聯合報 / 記者李定宇／新北即時報導
樹林區圳福里長蘇益和，與動保處合作，設立第一間在里民活動中心認養小棧。圖／新北市動保處提供
樹林區圳福里長蘇益和，與動保處合作，設立第一間在里民活動中心認養小棧。圖／新北市動保處提供

近年動保意識大幅提升，新北市動保處與台灣動物保護行政監督聯盟共同舉辦「2021友善動物傑出里長奬」，其中樹林區圳福里長蘇益和，為解決流浪貓發情期導致夜晚吠叫及環境髒亂問題，與老婆2人半夜誘捕流浪貓作絕育工作，為流浪動物盡心盡力，獲動保處頒發「動保金質里長獎」。

「2021友善動物傑出里長奬共選出3名「動保金質里長獎」與5名「動保優良里長獎」，於今日新北市市政會議進行頒獎。新北市有1032位里長在基層推動各項事務，為鼓勵里長保護動物，本次選拔分動保金質及優良里長獎項，評審依據協助動物救援、協助TNVR、協助送養、成立認養小棧、辦理晶片狂犬病疫苗注射活動、協助獸夾巡山活動、宣導飼主責任如遛狗繫狗鏈、推廣飼主遛狗等進行評分。

今年度獲「動保金質里長獎」為汐止區長青里長陳建興、新店區小城里長郭仁澤以及樹林區圳福里長蘇益和；獲「動保優良里長獎」分別為三重區五順里長洪嘉仁、新店區達觀里長金威、中和區中安里長李謙國、石碇區永安里長蕭敏玲及永和區永貞里長薛凌亞。

樹林區圳福里長蘇益和，為解決流浪貓發情期導致夜晚吠叫及環境髒亂問題，與老婆2人半夜誘捕流浪貓作絕育工作，4月與動保處合作，成為全國第一間在里民活動中心設立認養小棧，蘇益和每日親自照顧，成功讓社區成為人與動物和平相處地方。

新店區小城里長郭仁澤，自3年前開始在社區推動流浪動物TNVR(捕捉、絕育、打狂犬病疫苗、回置)及認養活動，至今已協助里內30隻以上進行TNVR，認養出18隻，並號召里民終養後癱黃貓成為社區貓。汐止區長青里長陳建興則是為解決環境問題與幫助流浪狗，邀請里民參加「乾淨餵養」講座，做好里民與餵養人士橋樑。

新北市長侯友宜表示，關懷寵物生命是社會的進步也是很重要傳達尊重生命理念，是永續環境和城市發展進步的一種。各區里長透過多元方式積極改善與動物間問題，並兼顧到動物福祉，藉由友善里長選拔，讓愛護動物行動，擴散至新北市其他區域。

新北市上午市政會議頒發2021友善動物傑出里長奬。圖／新北市動保處提供
新北市上午市政會議頒發2021友善動物傑出里長奬。圖／新北市動保處提供

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