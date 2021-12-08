退休師關懷弱勢生獲市民獎 鼓勵民眾投身志工行列

照顧學生成績一輩子，理化老師楊明田退休後轉而關注弱勢學生的生命教育，10年來不懈帶領學生找回對生命的目標。他鼓勵大家一起擔任志工，幫助社會各個角落。

台北市民政局今天舉行110年度台北市傑出市民表揚活動，楊明田因自教職退休後全心投入志工活動，秉持「生命感動生命、愛傳播愛」的精神，提供青年學子生命教育講座、功課輔導以及淨灘、螢火蟲生態保育等服務學習活動，精神足堪表率而獲獎。

楊明田在活動結束後向中央社記者表示，在東山高中擔任理化老師的時候，便對學生的生命教育非常重視，然而當時光是備課教學、照顧學生成績就從早上忙到晚上，直到民國100年退休後，才有餘力跟著在教會認識的志工們，一起到再興中學、明道中學、景文中學、景美女中等校與孩子講課。

隨著接觸的學生越來越多，楊明田發現社會上有許多孩子，可能因為經濟弱勢、家庭功能不彰，甚至曾被父母家暴，因此對生活沒有目標，覺得人生就是如此了，「混過去就好」，但其實這些孩子需要的只是有人帶領。

楊明田說，他參與的得榮社會福利基金會除了提供獎助學金，更重要的是帶領孩子參與各項服務活動，例如到養老院餵長者吃飯、聽長者唱歌、陪長者玩遊戲，透過服務他人打開孩子的心胸，幫助孩子從沒有希望的泥淖裡走出來。

楊明田指出，看著孩子的改變，心裡也會產生很大的欣慰與滿足，希望這個獎項能振奮得榮社會福利基金會的志工們，並鼓勵更多有時間、餘力的民眾能一起投身志工行列，「社會的各個角落都需要志工」。

110年度台北市傑出市民獲獎的還有盆栽藝術大師梁悅美、中山睦鄰救援隊總召林仁銘、百歲高齡志工魏申福，以及在東京奧運奪牌的鄧宇成、文姿云、黃筱雯及鄭怡靜等8人。