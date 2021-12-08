漏夜排隊4天就為看偶像 新北歡樂耶誕城現「帳篷潮」

新北歡樂耶誕城演唱會將在11日周六、12日周日盛大展開，卡司豪華，包括茄子蛋、八三夭、玖壹壹、A-Lin等藝人接力演出。有粉絲希望能搶在第一排欣賞自己的偶像，帶著帳篷及行李箱，從周二晚上就漏夜來排隊，另外，還有人從南部特地北上排隊，到周三上午已經有數十攤。民眾林小姐說，她與朋友組團5人一起排隊，輪流24小時，晚上睡覺就搭帳篷，只要能在最近距離看到「五堅情」，這一切都值得。

今年的歡樂耶誕城主題是「樂高」，3日正式開城，吸引許多民眾來到板橋市民廣場遊玩、打卡拍照，而每年的演唱會更是歡樂耶誕城的重頭戲。

民眾林小姐說，本來他們打算明天再來排隊，想說2天前來應該就能排在最前面，但想到有人在昨天晚上就衝到現場搭帳篷，她與朋友討論後，決定今天上午就帶著帳篷到場，希望能卡到一個好位子，觀看偶像「五堅情」演出。

林小姐說，他跟朋友5人一組，24小時輪班，白天太陽真的很大，還得拿傘遮陽，晚上負責的朋友就會負責久一點的時間，他們會搭起帳篷在這邊睡覺，真的是為了偶像才這麽做。