社子島環評僅差一步！委員實質贊成開發 延續會補程序

台北市長柯文哲重大施政「社子島開發案」今天環評再審，由於近期環團再度提出汙水廠漏環評、重要濕地未補正等新爭議，開發單位昨補正大會資料強調「未影響國家級濕地」、汙水廠非現階處理程序，今天環評大會由開發單位、議員里長等發言後，閉門會議討論近1小時，最後做出實質共識為贊同社子島開發，但由於補正資料恐讓程序有瑕疵，將再開延續會議確認。

社子島環評審查從2018年至今，已經第八度大會審查，今天三個多小時的環評會議，委員最後決議，基於開發單位12月7日才提補正資料納入審查，來不及對外公開供民眾參閱，決議續開延續會議，下次會議也會針對補正資料衍生相關問題，開放民眾登記發言。

另外，今天環評大會也要求開發單位地政局補充三項說明，包括承諾的監督小組組成及運作、科技產業專用區未來應引進產業管制原則、綠色運輸具體做法等。

柯文哲任期僅剩一年，因環團不斷提出新事證環評卡關，有委員直言，即便環境影響敏感，但不代表開發不能過，認為社子島已討論這麼多次，贊成開發；多位委員提出，還是要確認科專區環境影響，因土地分回給地主，掌握權不是在市府手上；成立監督小組應規畫進行，要有產官學、民意充分參與。

委員鍾慧諭也贊成開發，並提三點建議，包括計畫內容是要未來可執行，包括水質、環境等規範，還有居民安置也需有階段性報告；委員李培芬也提到，生態面沒反對意見，但不管哪一任市長，任何相關建設都要為市民好、也要為環境好。

委員楊之遠說，社子島開發爭議代表居民對政府照顧信心不足，大部分委員也都關心安置照顧人民，及未來生計如何照顧，希望這個案子，台北市公務員真的要以「做功德」心態，好好去做。

由於環評報告書的溼地範圍，與後來補正資料顯著不同，委員要求文件需再確定，才能符合審議程序，主席李育明表示，儘管開發案實質面已有共識，但還有一些尾巴要收，沒收好會有程序問題，儘管幾乎所有委員表態實質贊同社子島開發，但將再開延續會議確認程序。